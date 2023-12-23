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Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна даже под угрозой санкций от ЕС

Алина Луговая
01:14 23.12.2023
Несмотря на риски попасть под санкции со стороны ЕС, Польша не планирует в ближайшее время отменять запрет на ввоз украинского зерна.
Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна даже под угрозой санкций от ЕС
© Фото: Nikolay Titov Global Look Press
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Польша не планирует отменять запрет на ввоз украинского зерна в ближайшее время, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Польша Чеслав Секерский польскому агентству PAP.

«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», - сказал Секерский.

Министр указал, что сейчас Польша не может отменить ограничительные меры даже с учетом рисков получить штрафные санкции от Еврокомиссии. По его словам, в обратном случае это может привести к дисбалансу на польском рынке сельхозпродукции.

Секерский также сообщил о цели визита главы польского МИД Радослава Сикорского на Украину - это урегулирование разногласий с Киевом.

Ранее Польские грузовики заблокировали КПП на границе с Украиной. Их основное требование - защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции. По мнению многих поляков, дешевое украинское зерно сбивает цены на внутреннем рынке страны.

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