Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна даже под угрозой санкций от ЕС

Несмотря на риски попасть под санкции со стороны ЕС, Польша не планирует в ближайшее время отменять запрет на ввоз украинского зерна.

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Польша не планирует отменять запрет на ввоз украинского зерна в ближайшее время, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Польша Чеслав Секерский польскому агентству PAP.

«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», - сказал Секерский.

Министр указал, что сейчас Польша не может отменить ограничительные меры даже с учетом рисков получить штрафные санкции от Еврокомиссии. По его словам, в обратном случае это может привести к дисбалансу на польском рынке сельхозпродукции.

Секерский также сообщил о цели визита главы польского МИД Радослава Сикорского на Украину - это урегулирование разногласий с Киевом.

Ранее Польские грузовики заблокировали КПП на границе с Украиной. Их основное требование - защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции. По мнению многих поляков, дешевое украинское зерно сбивает цены на внутреннем рынке страны.