«Разговор не помогает»: как Польша бастует против перевозчиков с Украины

Украинские перевозчики также в ответ выстроились на польской границе, они забрасывают камнями машины поляков, выбивают стекла и выкрикивают агрессивные и нацистские лозунги.

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Хождение по мукам или по погранпереходу - иначе и не назвать блокировку украинскими водителями дороги в населенных пунктах Перемышль и Медика на границе с Польшей. Перевозчики периодически выходят на пешеходные переходы, что предсказуемо создает огромные пробки.

«Сейчас мы находимся на акции протеста, которую организовали украинские водители. Минуту назад украинский водитель врезался в машину на пешеходном переходе. Создается большое напряжение. На месте присутствует полиция для контроля над ситуацией», - описал обстановку польский политик Томаш Войцех Бучек.

Как говорят сами украинцы, это «ответочка» на блокирование пунктов пограничного пропуска польскими перевозчиками. И если здесь пока все относительно спокойно, то на соседних КПП обстановка накалена до предела. Украинско-польское братство закончилось четыре недели назад, когда 6 ноября польские перевозчики заблокировали до 3 января три пропускных пункта на границе с Украиной: «Дорохуск - Ягодин», «Краковец - Корчова» и «Рава-Русская - Гребенне». 23 ноября к ним добавился КПП «Медика - Шегини». Накануне к протестам дальнобойщиков присоединились и польские фермеры. Организаторы акции считают, что это единственный способ проучить «избалованного ребенка», с которым сравнили Украину.

«Есть страна, поведение которой похоже на поведение избалованного ребенка. Когда родитель дарит сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако когда родитель находится в сложной ситуации и у него нет средств на мороженое, шоколад и Диснейленд, ребенок начинает топать, кричать и валяться на тротуаре. Конечно, виноваты родители, которые не воспитали ребенка, но что делать? Разговор и диалог не помогают», - высказался польский политик Рафал Меклер.

На тротуаре, конечно, никто не валяется, зато забрасывают фуры поляков камнями и бьют им стекла, жгут прицепы с польскими номерами, выкрикивают нацистские и агрессивные лозунги.

У польских водителей и фермеров сдали нервы. Последние недовольны политикой властей. Дешевое украинское зерно сбивает цену на зерновом рынке страны - себестоимость его получения на Украине значительно ниже, чем в Польше, передает местное новостное агентство Агро Профил.

«Скоро может сложиться ситуация, где не будет места молодым фермерам. Мы не сможем конкурировать из-за цены, не сможем участвовать в этом бизнесе. Так кто же будет растить зерно? Ведь оно нас кормит. Если посмотреть на полки магазина, то становится ясно, что наша продукция до них не доходит. А именно в этом наша цель», - заявила Оля Саночка, участник протеста.

Перевозчики же устроили акцию протеста, потому что условия работы у украинцев, на их взгляд, выгоднее. Поляки проигрывают конкуренцию, так как их цены выше. И это лишь одна из причин недовольства. Польша возмущена решением Брюсселя еще 2022 года. Тогда украинским водителям дали разрешение на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС без каких-либо дополнительных требований, налогов и даже без международного водительского удостоверения. В марте Евросоюз продлил льготные условия до 30 июня 2024 года.

«Мы не просим чего-то экстраординарного. Мы лишь требуем возврата к нормальным отношениям, возврата к системе выдачи разрешений. Разрешительная система - это метод равного распределения доли на транспортном рынке», - сказал Рафал Меклер.

Польские дальнобойщики терпят убытки, простаивая в километровых очередях. Для снятия блокады Варшава выдвигает условия: Киев должен отменить требование об электронной регистрации большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию Евросоюза пустые. Киев на это никак не реагирует. В Брюсселе тоже тишина. Еврокомиссия решила в ситуацию напрямую не вмешиваться, лишь содействовать диалогу конфликтующих сторон. Но диалога нет. Только взаимные словесные перепалки и оскорбления в соцсетях. Мэру Львова пришлось даже на языке соседей заговорить, между делом называя «польских друзей» протестующими маргиналами.

«Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока», - написал мэр в X (бывший Twitter).

За четыре недели блокады Киев потерял уже 400 с половиной миллионов евро. Очередь на границе растянулась больше чем на 50 километров, в ней застряли около 3 000 грузовиков. Пропускают по одной-две машины в час в сутки, но только с гуманитарным грузом. Вода, еда и топливо у водителей на исходе. В пробке уже умерли два украинских дальнобойщика. В страну с перебоями поступают топливо и иные грузы. На Украине, судя по всему, это не считают проблемой.

«Ситуация на границе пока не является критической, но мы уже видим проблемы с поставками топлива в Украину», - заявил замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.

Пример поляков вдохновил дальнобойщиков из Словакии. Они заблокировали КПП «Вышне-Немецке», также требуя ужесточить требования к транзиту транспорта на украинских номерах. Очередь на этой границе - почти 20 км, в ней почти 1 000 машин, и их количество увеличивается каждый час. Пропускают только легковые авто. В Киеве же на это все как будто закрывают глаза. Искать компромисс на Украине пока не готовы. Только лишь предлагают весьма странное решение: составить списки на эвакуацию водителей, но без транспортных средств. А судя по настроению поляков и растущей очереди на границах, уступать они тоже пока не готовы.