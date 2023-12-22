В стране и мире Спецборт МЧС вылетел в Египет с 20 тоннами гумпомощи для сектора Газа Никита Черненко В гуманитарный груз вошли продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Самолет Ил-76, принадлежащий МЧС России, вылетел в египетский город Эль-Ариш с целью доставить 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Информация была опубликована в Telegram-канале ведомства. Спецборт министерства доставит продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости жителям Газы. Оказание гумпомощи организовано по указу президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова. «Груз общей массой более 20 тонн сформирован с учетом потребностей мирного населения зоны палестино-израильского конфликта. В составе гуманитарной помощи продукты питания, медикаменты, одеяла, одежда, обувь и предметы личной гигиены», - сообщили в МЧС. Россия уже неоднократно поставляла гуманитарную помощь сектору Газа - в прошлый раз спецборт с собранной по инициативе правительства Татарстана гумпомощью вылетал из Жуковского 25 ноября. Тем не менее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем докладе указала на увеличение рисков голода в секторе Газа и подчеркнула, что около 79% населения сектора живет в условиях чрезвычайной ситуации. Экспертное мнение и аналитика