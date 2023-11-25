Из Жуковского в Эль-Ариш вылетел борт МЧС с гумгрузом для населения Газы
Гуманитарная помощь собрана по инициативе правительства Татарстана. Жителям Газы передадут продукты питания, постельное белье, пледы и спальные мешки.
© Фото: mchs_official Telegram
Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для населения Газы. На его борту 15 тонн груза, собранного по инициативе правительства Татарстана. Об этом МЧС сообщило в Telegram-канале.
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