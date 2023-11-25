Из Жуковского в Эль-Ариш вылетел борт МЧС с гумгрузом для населения Газы

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Гуманитарный груз для жителей зоны боевых действий состоит из детского питания и продуктов, средств личной гигиены, а также постельного белья, пледов и спальных мешков.

Самолет отправился в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там его передадут гуманитарному объединению.

«В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы», - уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось об отправке 27 тонн гуманитарного груза на самолете МЧС в сектор Газа. Самолет Ил-76 вылетел из Махачкалы в египетский Эль-Ариш. Из этого аэропорта гуманитарный груз отправился жителям сектора Газа.