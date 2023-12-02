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ХАМАС: обмена пленными не будет до окончания агрессии Израиля

Сергей Лебедев
22:40 02.12.2023
В палестинском движении заявили, что не пойдут на переговоры под огнем.
ХАМАС: обмена пленными не будет до окончания агрессии Израиля
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress
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ХАМАС сообщило о прекращении переговоров по перемирию и обмену пленными до окончания агрессии Израиля. С заявлением выступил заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури. По его словам, палестинская сторона отпустила из плена всех женщин и детей.

«Врагу никогда не удастся контролировать сектор Газа, несмотря на силы, которые мобилизует», - подчеркнул Салех аль-Арури.

Он отметил, что ХАМАС не пойдет на переговоры под огнем. В плену, по его словам, остались лишь служившие в ЦАХАЛ.

Напомним, временное перемирие в анклаве прекратилось накануне. Израиль уже объявил о возобновлении боевых действий полную силу.

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