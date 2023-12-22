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В Евпатории девять детей госпитализировали из детского лагеря «Юность»

Елизавета Егорова
22:35 22.12.2023
У восьми детей в детском лагере «Юность» диагностировали гастроэнтероколит, еще у одного нашли ОРЗ.
В Евпатории девять детей госпитализировали из детского лагеря «Юность»
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»
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Девять детей госпитализировали из детского лагеря «Юность» в Евпатории. В Минздраве Республики Крым сообщили, что у восьми из них диагностировали гастроэнтероколит, а у одного выявили ОРЗ.

«Медицинскими работниками ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" осмотрен 31 ребенок из детского лагеря "Юность", из них госпитализированы девять детей (восемь с гастроэнтероколитом и один с ОРЗ)», - сообщает RT со ссылкой на местное министерство.

Телеканал уточнил, что «тяжелых» пациентов среди них нет. По факту отравления детей профильные службы начали проверку, ситуация находится под их контролем.

Дети, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением врачей в детском лагере.

Ранее массовое заболевание детей выявили в поезде Тюмень - Адлер. Там у 125 человек нашли грипп А и ОРВИ. Один ребенок скончался. Всех детей экстренно госпитализировали в Саратовской области.

По факту смерти девочки в поезде следственный комитет России возбудил уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководителей СУ по Пензенской и Саратовской областям сведения о ходе расследования.

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