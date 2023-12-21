СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень - Адлер

Глава СК запросил доклад о произошедшем с детьми в поезде дальнего следования.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования Тюмень - Адлер. Процессуальная проверка по факту госпитализации детей проводится следственными органами СК России по Саратовской области.

По данным следствия, смерть 12-летней девочки была констатирована врачами Пензенской области, прибывшими после информации об ухудшении состояния здоровья детей, ехавших поездом Тюмень - Адлер. После сотрудники медучреждений города Балашов Саратовской области госпитализировали детей и доставили в больницу в Саратове. Для установления точной причины смерти девочки проводится судмедэкспертиза.

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклады у руководителей СУ по Пензенской и Саратовской областям о ходе расследования уголовного дела и установленных деталях произошедшего.

Ранее в пресс-службе губернатора Саратовской области сообщили «Звезде» о госпитализации всех 125 детей из поезда Тюмень - Адлер, возвращавшихся с отдыха в лагере. Как уточнили в пресс-службе, детей с признаками ОРЗ держат отдельно от здоровых.