Германия и Франция проведут в Литве и Румынии учения франко-германской бригады

Франция и ФРГ подтвердили в совместной декларации приверженность трансатлантическому партнерству и НАТО.

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Франция и Германия намерены провести в Литве и Румынии совместные учения франко-германской бригады. Об этом говорится в совместной декларации по итогам заседания франко-германского совета министров.

Согласно декларации, Франция и Германия подтверждают приверженность трансатлантическому партнерству и Североатлантическому альянсу, который остается «краеугольным камнем евроатлантической безопасности».

«В целях поддержки наших восточных союзников вооруженные силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии», - цитирует РИА Новости заявление.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о дальнейшем сотрудничестве и помощи Украине в военной и иных областях. Французская Le Figaro сообщила, что главы двух государств намерены поддерживать киевский режим «до тех пор, пока это необходимо».

До этого стало известно, что Соединенные Штаты в больших количествах осуществляют переброску бронетехники на восточный фланг Североатлантического альянса. Планируется, что техника должна отправиться в Польшу и Литву через порт Флиссинген Нидерландов.