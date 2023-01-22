Макрон и Шольц заявили о поддержке Украины

Лидеры двух стран в Париже заявили о дальнейшем сотрудничестве в оказании военной и иной помощи Украине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон отметили 60-летие договора о примирении между Германией и Францией заявлениями о совместной поддержке киевского режима, «до тех пор, пока это необходимо» и «непоколебимо».

Газета Le Figaro сообщила подробности выступлений лидеров двух стран в Париже по случаю юбилея двустороннего мирного договора.

«Мы продолжим оказывать Украине столько времени, сколько необходимо, всю необходимую ей поддержку», — отметил Олаф Шольц.

Эммануэль Макрон также обещал Киеву всестороннюю помощь «во всех сферах».

«После 24 февраля наш союз ни уклонялся от своих обязанностей», — подчеркнул французский президент.

22 января 2022 года исполнилось 60 лет с момента подписания договора о примирении между Германией и Францией, празднования проходят в Париже с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Он выразил уверенность, что франко-германский союз является «локомотивом» Европы.