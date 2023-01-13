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Reuters сообщил о переброске большого количества военной техники на восточный фланг НАТО

Анна Касаткина
02:12 13.01.2023
Речь идет о порядка 1250 единицах военной техники, пишет агентство.
Reuters сообщил о переброске большого количества военной техники на восточный фланг НАТО
© Фото: Ddp Keystone Press Agency GlobalLookPress
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США в больших количествах перебрасывают бронетехнику на восточный фланг НАТО. Военная техника, которая должна отправиться в Польшу и Литву, прибывает в голландский порт Флиссинген, сообщает Reuters.

По словам курирующего поставку полковника Роберта Келлама, речь идет о порядка 1250 единицах военной техники, включая танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

В ноябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте группировки войск НАТО у границ России с февраля в 2,5 раза. Он добавил, что в конце июня на Мадридском саммите НАТО приняло новую стратегическую концепцию блока, где РФ названа главным источником угроз безопасности. Поэтому в альянсе собираются перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к организации полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, пояснил Шойгу.

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