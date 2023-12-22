ВСУ вечером 21 декабря обстреляли Донецк 10 снарядами из «натовской» артиллерии

За вечер 21 декабря по двум районам Донецка ВСУ выпустили 10 снарядов артиллерии калибра 155 миллиметров и еще восемь из РСЗО.

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За вечер 21 декабря боевики ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Под обстрел попали два района города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

В 19:15 из населенного пункта Галицыновка ВСУ выпустили два снаряда по Куйбышевскому району столицы ДНР.

Через 25 минут обстрел повторился, но два боеприпаса были выпущены уже из Кураховки по Петровскому району города. Спустя 15 минут по этому району ВСУ выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров.

«19.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - заявили в СЦКК.

Обстрел продолжился, и в 22:15 по Петровскому району Донецка ударили еще тремя снарядами «натовского» калибра.

В 23:18 еще восемь ракет из РСЗО украинские националисты выпустили по Киевскому району Донецку из населенного пункта Карловка.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и какие-то разрушения при обстрелах украинских боевиков.

С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Киев усилил обстрелы городов ДНР и ЛНР, применяя для этого поставляемую Западом артиллерию. Стандартом НАТО является калибр 155 миллиметров.