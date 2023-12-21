При обстреле ВСУ Донецка и Горловки пострадали две мирные жительницы

При обстреле ВСУ Донецка и Горловки 21 декабря пострадали две мирные жительницы.

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При обстреле 21 декабря украинскими боевиками Горловки пострадала мирная жительница 1960 года рождения. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«...населенный пункт Горловка (Никитовский район) по улице Кобылянской, 221 пострадала женщина 1960 года рождения», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Еще одна женщина 1994 года рождения попала под атаку националистов в Петровском районе Донецка. В городе также получил повреждения частный дом на улице Крупской.

В Никитовском районе Горловки обесточены 23 трансформаторских подстанции и еще восемь котельных остались без энергоснабжения.

«...населенный пункт Горловка (Никитовский район): обесточены 23 ТП, без энергоснабжения восемь котельных в поселке шахты имени Н. А. Изотова», - написало представительство.

Ранее показали кадры с последствиями обстрела националистами травматологического центра в Донецке. На видео заметны выбитые стекла и поврежденные машины, припаркованные рядом с учреждением.