Путин и Аббас обсудили шаги Москвы по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Состоялись телефонные переговоры между российским и палестинским президентами Владимиром Путиным и Махмудом Аббасом, сообщает Кремль. В ходе разговора лидеры обсудили текущую ситуацию с палестино-израильским конфликтом.

Путин сообщил коллеге о шагах по деэскалации конфликта, предпринимаемых Москвой. В частности, он заверил, что РФ продолжит поставлять предметы первой необходимости в сектор Газа, в том числе медикаменты и медицинское оборудование.

Оба лидера отметили, что важно как можно скорее прекратить кровопролитие и начать политический процесс урегулирования.

В результате палестино-израильского конфликта гибнут мирные жители сектора Газа. Недавно из-за удара Израиля по жилому району на севере анклава погибли не менее 30 человек, десятки пропали без вести.

Ранее сообщалось о гибели сотрудника МИД Франции после одной из атак Израиля по Газе. Дом в Рафахе был взорван в среду, 13 декабря, при этом погибли около 10 человек.