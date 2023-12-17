Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Израиля по сектору Газа

Дом в Рафахе был взорван в среду 13 декабря. При этом погибло около десяти человек.

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Сотрудник МИД Франции убит при ударе армии Израиля по сектору Газа, сообщило министерство иностранных дел страны. Париж осудил израильскую атаку и потребовал «пролить свет» на этот эпизод в кратчайшие сроки.

Дипломат нашел убежище в доме одного из своих коллег по генконсульству Франции вместе с двумя другими сотрудниками и членами их семей. Он получил тяжелые ранения во время израильской бомбардировки, говорится в сообщении.

Дом в Рафахе на юге сектора Газа был взорван в среду 13 декабря. При этом погибло около десяти человек. Французский дипломат умер от ран.

Погибший работал на Францию с 2022 года. Его личность и национальность не уточняются. Часть его семьи смогла покинуть сектор Газа ​​в ходе эвакуации.

Франция осуждает этот взрыв жилого дома, повлекший гибель многих мирных жителей, говорится в сообщении МИД страны.

Ранее в МИД Франции сообщили о гибели в секторе Газа своего 28-летнего соотечественника Элии Толедано, который был заложником ХАМАС. В результате число жертв боевиков среди граждан Франции достигло 41.