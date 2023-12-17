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При израильском обстреле жилого квартала в Газе погибли не менее 30 человек

Елизавета Кондрикова
22:36 17.12.2023
Еще десятки человек пропали без вести.
При израильском обстреле жилого квартала в Газе погибли не менее 30 человек
© Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua Global Look Press
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В результате израильского удара по жилому району на севере сектора Газа погибли не менее 30 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило палестинское информационное агентство Quds.

«30 палестинцев убиты после удара военных израильских самолетов по жилому району на улице Старая Газа в Джабалии на севере Газы», - говорится в сообщении агентства в социальной сети X.

Сегодня утром также стало известно о том, что при ударе израильской армии по сектору Газа погиб сотрудник МИД Франции. Он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, по итогу удара по дому в Рафахе на юге Газы в среду 13 декабря. Всего при этом обстреле погибли около десяти человек.

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