Рябков: конфискация активов России может привести к разрыву отношений с США
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов в Соединенных Штатах.
В интервью Интерфаксу российский дипломат рассказал, что Москва готова к любым сценариям в вопросе антироссийских действий со стороны Вашингтона. Сергей Рябков добавил, что Соединенные Штаты не должны иметь иллюзию, что РФ обеими руками держится за двусторонние отношения.
«Триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще», - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Дипломат отметил, что Российская Федерация идти на разрыв двусторонних отношений инициативно не будет, учитывая что у России и США центральная роль международной безопасности и стратегической стабильности.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Соединенным Штатам и Европе следует прекратить «валять дурака», отказываясь от сотрудничества с Российской Федерацией. По словам главы государства, Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от стран Европы.