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Рябков: конфискация активов России может привести к разрыву отношений с США

Игнат Далакян
13:49 22.12.2023
По словам Рябкова, США не следует иметь иллюзию, что Россия обеими руками держится за двусторонние отношения.
Рябков: конфискация активов России может привести к разрыву отношений с США
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов в Соединенных Штатах.

В интервью Интерфаксу российский дипломат рассказал, что Москва готова к любым сценариям в вопросе антироссийских действий со стороны Вашингтона. Сергей Рябков добавил, что Соединенные Штаты не должны иметь иллюзию, что РФ обеими руками держится за двусторонние отношения.

«Триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще», - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Дипломат отметил, что Российская Федерация идти на разрыв двусторонних отношений инициативно не будет, учитывая что у России и США центральная роль международной безопасности и стратегической стабильности.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Соединенным Штатам и Европе следует прекратить «валять дурака», отказываясь от сотрудничества с Российской Федерацией. По словам главы государства, Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от стран Европы.

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