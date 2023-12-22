Песков заявил, что Запад ждут последствия за использование активов РФ

Пресс-секретарь подчеркнул, что такой шаг может быть потенциально опасен для всей мировой финансовой системы.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Запада использовать замороженные российские активы для помощи киевскому режиму и подчеркнул, что этот шаг будет иметь ответные последствия по отношению к западным странам.

Представитель Кремля отметил, что подобные действия правительство России оценивает как неприемлемые. По мнению пресс-секретаря, решение использовать замороженные активы России для помощи Украине является потенциально опасным решением для мировой финансовой системы.

«Если у нас что-то конфискуют, то мы будем смотреть, что конфискуем мы. Мы будем незамедлительно это делать», - подчеркнул Песков.

О новом витке переговоров о возможной передаче замороженных активов РФ в помощь Украине страны G7 заговорили 16 декабря. Запад надеется конфисковать часть средств и использовать в качестве «альтернативного источника финансирования».

В правительстве России уже отметили, что в случае конфискации российских средств Российская Федерация «симметрично» ответит по отношению к недружественным странам. Глава Министерства финансов России Антон Силуанов отметил, что в России достаточно замороженных иностранных активов, находящихся на счетах так называемых «С».