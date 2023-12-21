Путин призвал Европу и США прекратить «валять дурака» и начать сотрудничать с РФ

Президент подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству как со странами Европы, так и со странами Северной Америки.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Европе следует прекратить «валять дурака», отказываясь от сотрудничества с Россией. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы не закрываемся ни от Северной Америки - США и Канады, мы не закрываемся ни от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», - заявил он.

Российский лидер подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества и страны Запада могут получать от этих взаимоотношений выгоду. По словам Путина, это их выбор - руководствоваться «эфемерными соображениями», что Россия будет уничтожена, или интересами своего народа.

«Это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются - какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего собственного народа, своих людей», - подытожил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не могла смотреть, как США забирают то, что является исконно российским, съедают это и «чавкают». Он подчеркнул, что РФ действовала единственным возможным образом, а Соединенные Штаты намеренно спровоцировали ее на действия и втянули в конфликт с Европой.