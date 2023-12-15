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Япония ввела экспортные санкции против 57 компаний из РФ

Ирина Егорова
06:46 15.12.2023
Экспортные ограничения касаются ряда промышленных, авиационных, оборонных, судостроительных и исследовательских предприятий.
Япония ввела экспортные санкции против 57 компаний из РФ
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Япония ввела новый пакет антироссийских санкций, сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Вводятся экспортные ограничения в отношении 57 компаний, чья деятельность связана с промышленностью, авиацией, судостроительством и в отношении оборонных и исследовательских предприятий.

«Среди них Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Восточная верфь, Завод имени В. А. Дегтярева, Таганрогский завод "Прибой", НПК "Техмаш", Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина», - передает ТАСС.

Новый пакет санкций пополнили 35 физических и 43 юридических лица, активы которых будут заморожены в случае обнаружения. Конкретный список не приводится.

Ограничения касаются ряда компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Токио считает, что иностранные компании этих стран помогают России обходить ограничения.

Кроме того, с 1 января будет запрещен импорт алмазов для непромышленного использования.

Еще Япония расширила свой список санкций Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам человека в РФ,  Юнармией, ЧВК «Патриот».

В общей сложности санкции Японии затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России.  Ранее «под удар» японского МИД попали Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк и другие.

В апреле 2022 года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей свыше 43,2 тысячи долларов. В июне 2022 года под запрет попал экспорт в Россию бульдозеров, самосвалов и грузовых автомобилей. японские власти выступили против отправки в Россию высокотехнологичного оборудования. Отмечается, что запрет экспорта коснулся и 3D-принтеров, и оборудования для проведения квантовых вычислений. 

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