Российские танкисты рассказали, как националисты впадают в растерянность в боях на Южном направлении

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Южном направлении специальной военной операции на Украине российские танкисты разбивают вражеские позиции на передовой, применяя тактику танковой карусели, когда огонь ведется непрерывно до полного использования боекомплекта. Подхватывает атаку вторая линия. Благодаря слаженности российских военных, украинские националисты минимизировали вылазки, и один за одним сдаются в плен.

Прежде чем найти скрытые позиции наших бойцов, съемочной группе «Звезды» пришлось изрядно поколесить в окрестностях. Машины замаскированы так, что с трудом вычислишь.

«Погода идеальная для работы с закрытых огневых позиций. Туман, пасмурно - нас меньше видно. Для нас это лучше, то есть это наша погода», - поделился военнослужащий.

Работать с закрытых позиций - еще один талант после умения точно бить прямой наводкой. На боевую работу у танкистов есть лишь несколько минут. Чтобы не дать себя обнаружить, и по их позициям не прилетела «ответка» - важно с первого выстрела поразить цель и сразу менять точку.

Танковые подразделения, действующие на Южном направлении зоны спецоперации, выявляют цели на удалении. Танкисты уничтожают опорные пункты противника и легкобронированную технику.

Этот экипаж из одного города. На гражданке они все работали водителями. Вместе призывались, вместе до этого были в пехоте, теперь втроем - танкисты. Понимают друг друга с полуслова.

«Познакомились мы, когда нас призвали. Вот, мы все вместе. Проще, лучше, когда друг друга понимаем. Почти с одного района», - говорит наводчик-оператор Станислав.

Шесть секунд на перезарядку и минута на корректировку - уже дело привычки. А все, что дальше - дело техники, которая сбоев не дает. Боец с позывным Суетолог рассказывает, что противник после танковой карусели буквально впадает в растерянность.

«Настроение противника в целом плачевное у них, так что потихоньку они начинают сдаваться. Позавчера - пять человек, пришли сами, приползли. Сначала подползали, думали, что они идут в наступление, а оказывается, они просто руки вверх подняли и пошли сдаваться к нашим», - описывает Суетолог.

Наши бойцы не намерены уступать ни сантиметра. Батальон в настоящее время выполняет задачи по обороне позиций на Южном направлении. Если и переместится отсюда, то только вперед.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.