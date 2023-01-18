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Минобороны России показало, как экипажи танков Т-72 разбивают позиции националистов

09:10 18.01.2023
Бойцы танковой роты ведут маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие танковых подразделений Южного военного округа (ЮВО) продолжают наносить удары по военным объектам, бронированной технике и живой силе украинских националистов в зоне спецоперации. Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 ЮВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники противника.

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра.

Военнослужащие танковой роты проводят маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности. Огонь по целям корректировался при помощи беспилотников, которые фиксировали точность поражения объектов боевиков.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. Так, ЗРК «БУК» уничтожил более 60 целей украинских националистов в зоне СВО.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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