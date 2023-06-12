Министр Хабек: отказ Киева и Москвы от транзита газа остановит немецкую экономику

Соглашение о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце следующего года.

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Отказ Киева продлевать соглашение с Россией на транзит газа грозит немецкой экономике остановкой. Об этом предупредил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Документ действует до конца следующего года.

«Никто точно не может сказать, как будут развиваться события. Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе», - приводит слова Хабека издание Bloomberg.

Хабек напомнил, что из-за европейских правил распределения бремени потенциального дефицита газа, Берлин будет вынужден поставлять топливо соседям, ограничивая собственные производственные мощности.

Между тем, власти ФРГ не намерены прекращать поддержку Украины, о чем ранее заявил канцлер Олаф Шольц. Выступая во время визита в Таллин политик пообещал быть с Украиной «столько, сколько потребуется».