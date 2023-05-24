В стране и мире Путин: Украина благополучно кассирует деньги за транзит газа из РФ Анастасия Бобылева При этом, отметил президент, Киев продолжает называть Москву агрессором. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев, продолжая называть Россию агрессором, «благополучно кассирует деньги за транзит» российского газа. С такими словами он выступил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. «Две нитки газопровода через Украину - Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», - объяснил он. Ранее Путин заверил, что Россия и ее союзники добьются справедливого мира. Он сообщил, что Москва дорожит взаимоотношениями с партнерами на разных континентах. Экспертное мнение и аналитика