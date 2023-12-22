Бывший советник Пентагона отметил, что США сделали все возможное, чтобы спровоцировать конфликт НАТО и России.

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина погибла в результате спровоцированного НАТО и Соединенными Штатами конфликта с Российской Федерацией.

«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии», - написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

По словам экс-советника оборонного ведомства Соединенных Штатов, американская сторона сделала все возможное, чтобы спровоцировать конфликт НАТО и Российской Федерации. Как пишет бывший советник Пентагона, в результате конфликта украинская сторона понесла огромные потери, а из самой страны уехало более 14 миллионов украинцев.

«Достаточно!» - призвал заключительным словом Макгрегор.

Ранее генеральный секретарь правящей партии Индонезии Хасто Кристианто обвинил Североатлантический альянс в конфликте на Украине. Политик считает, что проблема кроется в амбициях НАТО.

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал катастрофой политику президента Джо Байдена по Украине. Он считает, что американский лидер использовал Украину как инструмент, чтобы нанести вред России. По его словам, политика Байдена является преступлением против украинцев и привела к гуманитарной катастрофе.