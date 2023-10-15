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Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал катастрофой политику Байдена по Украине

Никита Черненко
12:00 15.10.2023
Бывший советник Минобороны США сказал, что политика американского президента по Украине привела к гуманитарному коллапсу.
Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал катастрофой политику Байдена по Украине
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден ставил в качестве основной цели своей политики нанесение вреда и изменения Российского государства, для чего использовал Украину как инструмент. Слова бывшего советника цитирует издание Life

Полковник отметил, что политика американского главы государства стала преступлением против украинского народа и послужила причиной для гуманитарной катастрофы.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию», - цитирует Life.

Ранее полковник Макгрегор рассказывал, что решение России, КНР и Индии о создании новой валюты выглядит как «бунт» против американского доллара. Он счел, что новая валюта может пошатнуть финансовую гегемонию США.

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