Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал катастрофой политику Байдена по Украине
Бывший советник Минобороны США сказал, что политика американского президента по Украине привела к гуманитарному коллапсу.
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Globallookpress
Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден ставил в качестве основной цели своей политики нанесение вреда и изменения Российского государства, для чего использовал Украину как инструмент. Слова бывшего советника цитирует издание Life
Полковник отметил, что политика американского главы государства стала преступлением против украинского народа и послужила причиной для гуманитарной катастрофы.
«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию», - цитирует Life.
Ранее полковник Макгрегор рассказывал, что решение России, КНР и Индии о создании новой валюты выглядит как «бунт» против американского доллара. Он счел, что новая валюта может пошатнуть финансовую гегемонию США.