По словам Кристианто, уважение суверенитета стран для Индонезии является одним из базовых принципов внешней политики.

© Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress

Индонезия понимает, что украинский конфликт был спровоцирован амбициями Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии Индонезии Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто в интервью РИА Новости.

«Мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», - заявил генсек партии PDI-P Индонезии.

Кристианто при этом отметил, что уважение суверенитета стран для Индонезии является одним из базовых принципов внешней политики. Он также добавил, что самой Индонезии также необходимо обратить большее внимание на защиту своего суверенитета.

«Нам нужно заново доказать свою независимость, дать миру понять, что у нас есть собственный суверенитет», - заявил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО использует украинцев в качестве ритуальных жертв. По мнению представителя Кремля, Североатлантический альянс изначально создавался с целью конфронтации с Российской Федерацией.