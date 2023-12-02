Более 300 человек погибли при обстреле квартала на востоке Газы

Представитель гражданской обороны города сообщил, что жилой квартал из более чем 50 домов в районе Шеджаия практически полностью разрушен.

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Больше 300 жителей города Газа погибли в результате израильского удара, который был нанесен в субботу днем. Об этом РИА Новости заявил представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль.

Бассаль сообщил, что жилой квартал из более чем 50 домов в районе Шеджаия на востоке Газа практически полностью разрушен. По его словам, израильские военные обстреляли этот район более чем десятком снарядов.

Разрушенный квартал был населен большим числом жителей и перемещенных лиц. Там проживали больше тысячи граждан, сказал Бассаль. По его словам, речь идет о сотнях погибших, множество из них находятся под завалами.

Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа после 7 дней гуманитарной паузы, обвинив ХАМАС в нарушении договоренностей, которые предусматривали освобождение всех захваченных боевиками женщин и детей. В Тель-Авиве заявили, что представители палестинского радикального движения ранее сами одобрили список с пленными, которых следовало передать Израилю.