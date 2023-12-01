ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

«ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории», - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

За два часа до инцидента стало известно, что сторонам конфликта удалось договориться о продлении перемирия на один день. Ожидалось, что за это время будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети. Впрочем, официального подтверждения этой информации так и не поступило.