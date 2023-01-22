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Эрдоган анонсировал выборы президента Турции на 14 мая

Игнат Далакян
20:38 22.01.2023
Эрдоган призвал молодежь, которая будет участвовать в голосовании впервые, сделать правильный выбор.
Эрдоган анонсировал выборы президента Турции на 14 мая
© Фото: Turkish Presidency Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы президента в Турции пройдут 14 мая. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

«Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая», - передает слова президента Турции местный телеканал.

Ранее Турция отменила визит главы шведского военного ведомства из-за публичного сожжения Корана в Стокгольме. Турецкое внешнеполитическое ведомство назвало эту акцию «гнусным нападением».

До этого президент Турции обсуждал по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию на Украине. В частности, глава Российского государства обратил внимание на деструктивную позицию киевского режима. Стороны также обсудили вопрос обмена пленными.

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