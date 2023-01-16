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Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Алексей Курильченко
17:11 16.01.2023
В ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине, в том числе лицемерная политика киевского режима.
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле. В ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине, в частности, вопрос обмена пленными. Путин указал своему коллеге на деструктивную линию Киева, который сделал ставку на интенсификацию боев.

«Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президенты подтвердили настрой на развитие России и Турции. Среди приоритетных направлений развития - взаимодействие в сфере энергетики, в том числе создание в Турции регионального газового хаба.

Ранее Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили зерновую сделку. Президенты указали на необходимость устранения препятствий для поставок российского зерна в нуждающиеся страны.

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