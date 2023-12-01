Вероятно, именно офис Зеленского дал команду не выпускать из страны Порошенко, так как привлекать внимание западных кураторов может лишь один человек.

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Бывшего украинского президента Петра Порошенко не выпустили за границу. Он собирался в Польшу и США, чтобы якобы «выбить» новое финансирование для ВСУ. На пункте пропуска, размахивая командировочным, экс-руководитель страны назвал происходящее антигосударственной диверсией.

При этом же вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявляет, что командировку Петра Порошенко отменили на основании письма, полученного парламентом. Содержание и отправителя он не раскрыл, ссылаясь на секретность документа.

«Я в прямом эфире не могу об этом говорить. Скажу только, что в Верховную раду пришло письмо для служебного пользования. На его основании мы и приняли решение относительно Порошенко. Основной целью свей поездки он заявлял участие в непарламентском мероприятии - в партийном форуме "Международный демократический союз". Там планировались встречи высокого уровня», - сказал Александр Корниенко.

Очевидно, что такую команду мог дать только офис Владимира Зеленского. Привлекать внимание западных кураторов может лишь один человек. В интервью Associated Press глава киевского режима открыто заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может затмить украинский. Ограниченные ресурсы ставят под угрозу поток военной помощи.

Внимание рассеялось после провала контрнаступления. По капле из народа выжимается сейчас и мобилизационный потенциал.

«Формируется и сопротивление призыву на военную службу. По словам регионального чиновника, в городе Полтава в этом году в результате вербовки было собрано примерно 10% запланированного количества. В случае, который привлек внимание средств массовой информации, мужчина, перевозивший детей на турнир по тхэквондо в Ужгороде на границе со Словакией, был схвачен из своего номера в мотеле и ему вручили повестку. Двум военкоматам было предъявлено обвинение в избиении призывников в городе Тернополь», - пишет Bloomberg.

Средний возраст боевиков сейчас превышает 40 лет. В одном из интервью украинская военнослужащая рассказывает, как за неопытность хотела расстрелять новобранцев, которые ей в отцы годятся.

«Были три деда, которых я вела на позиции. Думала, что я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают. Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал», - говорит медик украинской армии Анастасия Муцей.

Агентство Bloomberg сообщает, что на столе Владимира Зеленского уже не первый месяц лежит закон о снижении минимального возраста призывников, не имеющих боевого опыта, с 27 до 25 лет. Но глава киевского режима затягивает его подписание из-за страха перед негативной реакцией общества.

Учитывая провальный рейтинг, офис Владимира Зеленского подстраховался. Накануне представители всех фракций подписали меморандум. Парламентские и президентские выборы проведут не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.