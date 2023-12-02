Объявление изменило судьбу: Анна Шатилова рассказала, как попала на ТВ

В новом выпуске программы «Галерея звезд» легендарный диктор рассказала о своей работе на телевидении.

© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Ее голос знали в каждой семье. Легендарный диктор Анна Шатилова рассказывала о главных событиях так, будто обращалась к каждому зрителю. Хотя работать на телевидении не планировала. Но объявление о наборе практикантов на радио кардинально изменило ее судьбу.

Шатилова благодарна судьбе за встречу с Левитаном, хотя она хотела быть учителем математики. Известная телеведущая вспоминает, как в один из первых рабочих дней, уже ночью, собиралась домой, но редактор сообщил ей, что нужно срочно вернуться в эфир - убили Кеннеди. Это был очень ответственный и волнительный момент.

В 60-е Шатилова - уже женское лицо советских телеэкранов. С ней встречали новогодние огоньки, от нее узнавали новости. А еще Шатилова в парах с Евгением Сусловым, Игорем Кирилловым и Евгением Кочергиным больше 50 лет вела трансляции парадов и демонстраций на Красной площади. Без единой накладки.

Какие еще удивительные факты есть в биографии Анны Шатиловой - смотрите в новом выпуске «Галереи звезд» сегодня в 21:00.

В начале ноября прошлого года у подножия Останкинской телебашни открылся историко-познавательный комплекс «Галерея звезд». Это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. Идея его создания принадлежит президенту медиахолдинга «Красная Звезда» Алексею Пиманову. В крытом стеклянном павильоне устанавливают памятные знаки в честь выдающихся деятелей советского и российского ТВ. Сейчас их уже 20, но всего планируется разместить около сотни.

Ранее в программе «Галерея Звезд» Леонид Якубович рассказал о своих командировках в горячие точки. В время военных кампаний в Чечне телеведущий посещал регион более 40 раз и познакомился со многими замечательными людьми.

А дочь Николая Дроздова рассказала, как телеведущий пережил укус ядовитой гадюки на съемках. Спасти руку телеведущему помогла Елена Малышева, уговорив своего коллегу обратиться в больницу.