В стране и мире В стране и мире Галерея Звезд ТЕГИ

Объявление изменило судьбу: Анна Шатилова рассказала, как попала на ТВ

Владимир Рубанов
19:35 02.12.2023
В новом выпуске программы «Галерея звезд» легендарный диктор рассказала о своей работе на телевидении.
Объявление изменило судьбу: Анна Шатилова рассказала, как попала на ТВ
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Ее голос знали в каждой семье. Легендарный диктор Анна Шатилова рассказывала о главных событиях так, будто обращалась к каждому зрителю. Хотя работать на телевидении не планировала. Но объявление о наборе практикантов на радио кардинально изменило ее судьбу.

Шатилова благодарна судьбе за встречу с Левитаном, хотя она хотела быть учителем математики. Известная телеведущая вспоминает, как в один из первых рабочих дней, уже ночью, собиралась домой, но редактор сообщил ей, что нужно срочно вернуться в эфир - убили Кеннеди. Это был очень ответственный и волнительный момент.

В 60-е Шатилова - уже женское лицо советских телеэкранов. С ней встречали новогодние огоньки, от нее узнавали новости. А еще Шатилова в парах с Евгением Сусловым, Игорем Кирилловым и Евгением Кочергиным больше 50 лет вела трансляции парадов и демонстраций на Красной площади. Без единой накладки.

Какие еще удивительные факты есть в биографии Анны Шатиловой - смотрите в новом выпуске «Галереи звезд» сегодня в 21:00.

В начале ноября прошлого года у подножия Останкинской телебашни открылся историко-познавательный комплекс «Галерея звезд». Это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. Идея его создания принадлежит президенту медиахолдинга «Красная Звезда» Алексею Пиманову. В крытом стеклянном павильоне устанавливают памятные знаки в честь выдающихся деятелей советского и российского ТВ. Сейчас их уже 20, но всего планируется разместить около сотни.

Ранее в программе «Галерея Звезд» Леонид Якубович рассказал о своих командировках в горячие точки. В время военных кампаний в Чечне телеведущий посещал регион более 40 раз и познакомился со многими замечательными людьми.

А дочь Николая Дроздова рассказала, как телеведущий пережил укус ядовитой гадюки на съемках. Спасти руку телеведущему помогла Елена Малышева, уговорив своего коллегу обратиться в больницу.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.