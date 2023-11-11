Дочь Николая Дроздова рассказала, как телеведущий пережил укус ядовитой гадюки на съемках
Во время съемок одного из выпусков программы «В мире животных» ведущего Николая Дроздова укусила ядовитая гадюка. Однако ученый не придал этому особого значения и не стал обращаться в больницу. О том, как дальше развивались события в программе «Галерея Звезд» рассказала дочь телеведущего Елена Дроздова.
«Гадюка ползала у папы в рукаве, он ее хотел поддернуть и змея вцепилась ему в руку... Мама с папой поехали на дачу. Папа не придал укусу особого значения - ходил, показывал соседям: "О, сейчас покраснела, это красные кровяные тельца. О, а теперь белые пятна!"», - рассказала Елена.
В это же время у Дроздова были намечены съемки с ведущей программы «Здоровье» Еленой Малышевой. Коллега ведущего заметила, что с его рукой что-то не так.
«А рука уже начала чернеть, это уже начались некротические изменения. И Малышева просто схватила папу - он, естественно не стал отбиваться, понял, что дело серьезное. И папу отправили в больницу, в токсикологическое отделение. И, слава богу, вовремя», - рассказала Елена.
Новый выпуск программы «Галерея Звезд», посвященный ведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову, смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.