Дочь Николая Дроздова рассказала, как телеведущий пережил укус ядовитой гадюки на съемках

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Во время съемок одного из выпусков программы «В мире животных» ведущего Николая Дроздова укусила ядовитая гадюка. Однако ученый не придал этому особого значения и не стал обращаться в больницу. О том, как дальше развивались события в программе «Галерея Звезд» рассказала дочь телеведущего Елена Дроздова.

«Гадюка ползала у папы в рукаве, он ее хотел поддернуть и змея вцепилась ему в руку... Мама с папой поехали на дачу. Папа не придал укусу особого значения - ходил, показывал соседям: "О, сейчас покраснела, это красные кровяные тельца. О, а теперь белые пятна!"», - рассказала Елена.

В это же время у Дроздова были намечены съемки с ведущей программы «Здоровье» Еленой Малышевой. Коллега ведущего заметила, что с его рукой что-то не так.

«А рука уже начала чернеть, это уже начались некротические изменения. И Малышева просто схватила папу - он, естественно не стал отбиваться, понял, что дело серьезное. И папу отправили в больницу, в токсикологическое отделение. И, слава богу, вовремя», - рассказала Елена.

Новый выпуск программы «Галерея Звезд», посвященный ведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову, смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.