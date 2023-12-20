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В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо отменят

Игнат Далакян
06:39 20.12.2023
По словам республиканца, попытка отстранить от участия в президентской гонке Трампа является завуалированной атакой по принципу партийной принадлежности.
В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо отменят
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress
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Спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майк Джонсон заявил, что решение суда в Колорадо не допустить бывшего президента США Дональда Трампа до участия в первичных выборах республиканцев в этом штате было принято по политическим мотивам и, вероятно, будет отменено.

Американский политик написал на своей странице в соцсети X, что попытка отстранить от участия в президентской гонке Трампа является завуалированной атакой по принципу партийной принадлежности.

«Мы считаем, что Верховный суд США отменит это безрассудное решение и позволит американцам определять, кто будет следующим президентом», - добавил Джонсон.

Ранее суд штата Колорадо вынес запрет на участие в местных праймериз бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Отмечается, что он не должен быть допущен к президентской гонке на основании 14-ой поправки к конституции, которая не допускает к выборам тех, кто «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против США».

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