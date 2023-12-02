WAFA: Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах»

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Израильские власти заблокировали въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе с Египтом, пишет WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины.

Уточняется, что запрет будет действовать «до дальнейшего уведомления».

«Это решение обостряет страдания граждан и еще больше усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, пытающиеся облегчить страдания граждан и перемещенных лиц в свете продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», - сказано в заявлении Общества Красного Полумесяца Палестины.

Ранее доставка гуманитарного груза осуществлялась в рамках паузы и соглашения об освобождении заложников, которое было достигнуто с Соединенными Штатами Америки при посредничестве Катара и Египта. Тогда на территорию анклава въехали 200 грузовиков с гумпомощью - едой, водой, медикаментами и средствами для укрытия. Перемирие позволило - впервые с начала израильской агрессии в секторе Газа 7 октября - въезд грузовиков с гуманитарной помощью. Однако объема этой помощи и бензовозов было недостаточно для удовлетворения растущих потребностей гражданского населения в свете нынешнего гуманитарного кризиса в Газе.

Временное перемирие продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Однако на 56-й день войны, в секторе Газа были возобновлены боевые действия. После окончания паузы всего за один день в секторе Газа от ударов израильской армии погибли 178 человек, пострадали 589 раненых.