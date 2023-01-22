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Отказ Берлина и Вашингтона поставлять тяжелые танки киевскому режиму обернется поражением Украины в конфликте с Россией. Своим мнением о развитии событий в зоне спецоперации ветеран боевых действий во Вьетнаме, бывший прокурор и судья штата Айдаххо Джим Джонс поделился в своей колонке с читателями The Hill.



По мнению эксперта, украинские боевики «отчаянно нуждаются в значительном количестве боевых танков , чтобы выйти из тупика окопной войны на востоке Украины», и отмечает, что «Пентагон принял решение не отправлять танки M1 Abrams в Украину», в том числе по причине проблем с их обслуживанием и обеспечения топливом. Отказались от поставок танков Leopard и Германия.

Ранее сообщалось, что на этой неделе союзники по НАТО на базе Рамштайн в Германии не смогли прийти к единому мнению о поставках тяжелых танков на Украину. При этом глава Пентагона заявил, что США будет и впредт помогать Киеву. С аналогичным меморандумом о «непоколебимой» поддержке Киева сегодня в Париже выступили Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.