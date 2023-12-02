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«Вырвали душу полностью»: мама 8-летней Златы из Козельска о похищении дочери

Анна Назайкина
18:04 02.12.2023
Девочка повсюду ходит за ней, «как хвостик», и не отпускает ее, заявила женщина.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мама похищенной в Козельске девочки Ирина Липова в беседе со «Звездой» рассказала, что начинает оправляться от шока, Злата тоже стала чувствовать себя лучше после общения с психологами.

Женщина на эмоциях даже поблагодарила подозреваемых за то, что те не причинили ребенку вреда. Но похищение не прошло бесследно: Злата плохо спит и все время держится рядом с мамой. Она даже изменила свои привычки — если раньше она как обычный 8-летний ребенок разбрасывала по дому вещи и игрушки, то теперь старается все убирать.

«После психолога вчера...ей более-менее легче стало, она все равно ночью вздрагивает и ищет меня, чтобы была рядом. Не отпускает, как хвостик мой. Мы по квартире друг за дружкой ходим», - сказала она.

Также мама Златы рассказала, что вчера была у следователей, у нее забрали телефон, на который писали похитители. Также ей показывали фотографии подозреваемых, но Липова не знает этих людей лично.

«Не дай Бог такое пережить, понять что твоего ребенка нет рядом...это невыносимо. Тебе вырвали душу полностью, и ты не знаешь, как жить дальше с этим. Когда мне полицейские сообщили, что ребенок жив, я поняла, что я начинаю жить», - заключила она.

Сегодня суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО всех четырех подозреваемых по делу по похищении ребенка и вымогательстве денег.

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