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В Козельске похищена 8-летняя девочка, за нее требуют 1,5 млн рублей

Анна Назайкина
15:09 30.11.2023
Как утверждается, похитители хотят получить от матери девочки 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.
В Козельске похищена 8-летняя девочка, за нее требуют 1,5 млн рублей
© Фото: susk40, Telegram
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В Калужской области после школы пропала восьмилетняя девочка. Злата не вернулась домой, впоследствии ее маме пришло сообщение с требованием выкупа за жизнь ребенка. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ребенок пропал в городе Козельск накануне, 29 ноября, передает «360». Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы.

В этот день ребенок был одет в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги, сообщили в региональном СК.

По данным Shot, похитители хотят получить от матери девочки 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Женщина обратилась в полицию. К делу может быть причастен уже не раз судимый отец школьницы, который сейчас находится в колонии, передает Telegram-канал.

Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства пропажи Златы. Ее также ищут полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Губернатор Владислав Шапша заявил, что лично контролирует ситуацию.

Любую информацию о возможном местонахождении девочки можно сообщить по телефонам: в Калуге 502-659, в Козельске 2-41-80 либо 123.

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