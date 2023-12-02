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Суд арестовал всех четырех подозреваемых в похищении Златы из Козельска

Анна Назайкина
16:59 02.12.2023
Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.
Суд арестовал всех четырех подозреваемых в похищении Златы из Козельска
© Фото: ТРК «Звезда»
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Суд арестовал всех подозреваемых по делу о похищении 8-летней школьницы из Козельска. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области. Ранее о соответствующей мере пресечения просило следствие.

Им вменяется похищение девочки, а также вымогательства 1,5 миллионов рублей у ее матери в качестве выкупа.

«Суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», - говорится в сообщении.

Подозреваемые будут находиться в СИЗО до 30 января, однако впоследствии этот срок могут продлить.

Как утверждается, за совершение этих преступлений им может грозить до 12 лет заключения.

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