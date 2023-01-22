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Сотрудники СК РФ допросили организатора прогулки на воздушном шаре в Сочи

Игнат Далакян
17:53 22.01.2023
Следственный комитет России проведет ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ
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Сотрудники Следственного комитета России допросили организатора прогулки на воздушном шаре в Сочи.

По данным следствия, в ходе прогулки организатор не обеспечил необходимых мер безопасности для находящихся на борту людей, из-за чего отклонился от намеченного маршрута и совершил аварийную посадку в горах.

Кроме того, следователи выяснили, что пилот воздушного шара не имел соответствующего свидетельства на управление аэростатом.

Следователи проведут ряд экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин по факту застрявших пассажиров воздушного шара в воздухе вблизи Сочи. Мужчины подозреваются в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и жизни потребителей.

Напомним, шесть человек, среди которых трое детей, оказались заблокированными на высоте на воздушном шаре в парке развлечений сочинского поселка Солохаул. Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия. Для спасения пассажиров МЧС России задействовал вертолет Ка-32. Все пассажиры воздушного шара были найдены.

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