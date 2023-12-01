Семья из калужской деревни задержана по подозрению в похищении школьницы

Задержаны жительница Касьяново, ее бывший супруг и их общий сын, а также нынешний супруг женщины.

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Семью из деревни Касьяново подозревают в похищении восьмилетней Златы в Калужской области, они были задержаны у себя дома, сообщает Следственный комитет.

«Следователями СК задержаны жительница деревни Касьяново Ульяновского района Калужской области, ее бывший супруг и их общий сын, а также нынешний супруг женщины», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сыщикам удалось найти и задержать злоумышленников. В качестве подозреваемых - трое мужчин и женщина.

По информации источника RT, эта семья переехала в калужскую деревню из Москвы еще три года назад, у них шестеро детей. Как утверждается, люди это обеспеченные, живут в большом коттедже с забором и алабаями на участке.

Мать похищенной девочки рассказала телеканалу, что преступники били ребенка палкой, потому что она плакала. В то же время, по данным СК, девочка совершенно здорова, с ней все в порядке.

Напомним, 8-летнюю школьницу похитили в Козельске 29 ноября, за нее потребовали выкуп. По данным СМИ, речь идет о 1,5 млн рублей. Мама девочки обратилась в полицию, начались поиски.

Следствие считает, что 29 ноября девочку после школы подловили злоумышленники и увезли на машине в свой дом. Позже, испугавшись широкой огласки этого дела в СМИ, ее отвезли в деревню Таратухино в Тульской области и высадили на обочине. Школьница обратилась за помощью к местным жителям.