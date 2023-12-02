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Подозреваемый рассказал, что сутки держал 8-летнюю Злату в машине

Анна Назайкина
16:19 02.12.2023
Фигурант заявил, что не избивал девочку и отпустил ее из-за чувства вины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Один из подозреваемых в похищении 8-летней Златы из Козельска Аркадий Новиков в зале суда рассказал, что идея совершить такое преступление принадлежит ему.

Напомним, 29 ноября в Калужской области пропала девочка, позже ее маме пришло сообщение - похитители потребовали у женщины 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Спустя два дня ребенка нашли в Тульской области.

В настоящий момент следствие подозревает жительницу деревни Касьяново, ее бывшего супруга и их общего сына, а также нынешнего мужа. Трех подозреваемых мужчин суд отправил в СИЗО по ходатайству следствия. 

«Моя идея и мое воплощение», - ответил Новиков на вопрос журналистов.

Данные об избиении ребенка мужчина отрицает. Он заявил, что отпустил ребенка из-за угрызений совести.

«Понял, что это ребенок маленький. Смысла нет держать ребенка, какой смысл? Целые сутки в машине слишком много...Она не должна страдать из-за кого-то, из-за чьих-то проблем», - сказал фигурант.

Подозреваемый заявил, что принесет матери ребенка извинения при личной встрече.

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