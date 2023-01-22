Слаженная работа: каких успехов добились российские войска в зоне СВО

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Благодаря слаженной работе наших штурмовых отрядов, авиации и артиллерии на этой неделе и полностью зачищен Соледар. Националистов удалось выбить из последнего убежища - шахты №7. Сейчас линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть от города. Юго-западнее идет наступление на поселок Красная Гора, а вблизи соседнего города Артемовска взяты под контроль Опытное и Клещеевка.

Также на неделе была взята под контроль железнодорожная станция Соль - важный транспортный узел снабжения Артемовской группировки Киевских боевиков. Это оставляет обезоруженным националистам только два варианта развития событий - либо сдаться в плен, либо быть ликвидированными.

В самом Артемовске штурмовые отряды продолжают выбивать националистов с укрепленных позиций, дом за домом. Город уже практически находится в оперативном окружении, а его районы буквально порезаны на несколько кусков, каждый из которых зачищают, лишив националистов возможности перегруппироваться.

«Есть у нас легендарный перекресток, легендарная дорога на Соледар, которую мой взвод отрезал. Конкретно мы удерживали этот перекресток. Доходило до 7 накатов противника в день, весь противник был убит, мы выстояли и всех уничтожили», - рассказал российский боец.

Западные партнеры киевского режима уже не скрывая бьют тревогу. На неделе агентство Reuters написало, что Вашингтон советует Киеву оставить Артемовск. А по данным немецкой разведки ежедневные потери киевских националистов на этом участке исчисляются сотнями.

«В Вашингтоне считают, что Украина потратила значительные ресурсы на защиту Артемовска, но существует высокая вероятность того, что русские в конечном итоге вытеснят украинцев из этого города», - сообщает агентство Reuters.

Но несмотря на призывы западных партнеров и собственного главнокомандующего - Залужного, Зеленский отказывается выводить войска из города. Киевские власти продолжают отрицать поражение на этом участке фронта. Из тылов сюда перебрасывают и необученных призывников и западных наемников.

На Запорожском направлении наши войска на этой неделе частично прорвали первую линию обороны киевских националистов. В ходе стремительной атаки были взяты пункты Малые Щербаки и Лобковское. Идут бои за населенный пункт Щербаки, где базируется крупная группировка противника.

Наше наступление обернулось для боевиков киевского режима настоящей катастрофой. По всем направлениям враг несет колоссальные потери. Те националисты, кто успевает найти наши позиции - массово сдаются в плен. Переброшенные мобилизованные боевики отказываются выходить на позиции. Их командирам приходится буквально силой гнать своих солдат в бой.

На этой неделе замминистра обороны Украины пригрозила военнослужащим уголовным сроком за признание бедственного положения украинской армии. А в официальных докладах, согласно распоряжению командования киевских националистов погибших в бою теперь указывают, как пропавших без вести.

Киевскому режиму уже не удается скрывать катастрофические потери. По всей Украине проходят так называемые «майданы вдов». Жены и матери пропавших без вести боевиков требуют раскрыть истинное положение дел на фронте и вернуть им их братьев, мужей и отцов.

По всей Украине целые поля превратились в кладбища. Но Киев и его кураторы придерживаются курса «До последнего Украинца».

Ранее наши успехи в районе Соледара и Артемовска признали в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские войска достигли успеха в этих районах, однако добавил, что это не повлияет на стратегическую ситуацию.