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В Белом доме признали успехи российских сил в районе Соледара и Артемовска

Игнат Далакян
22:48 20.01.2023
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут продолжать считать Соледар и Артемовск «спорными».
В Белом доме признали успехи российских сил в районе Соледара и Артемовска
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
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В Белом доме заявили, что российские силы достигли прогресса в районе Соледара и Артемовска. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и добавил, что это не поменяет стратегической ситуации.

«Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», - цитирует ТАСС слова Кирби.

Также он добавил, что Соединенные Штату продолжают считать «эти города спорными». Джон Кирби также полагает, что успехи российских сил в данном направлении «не приведут к тому, что украинцы начнут проигрывать».

Кроме того Джон Кирби на брифинге сообщил, что против ЧВК «Вагнер» на следующей неделе будут введены дополнительные санкции. Согласно его словам, США приняли решение квалифицировать частную военную компанию как «транснациональную преступную организацию».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин временно включил в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска недавно освобожденный от украинских боевиков город Соледар. Действие соответствующего закона врио ДНР начало свое действие с 19 января.

До этого мы показывали, как выглядит отбитый у украинских националистов Соледар.

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