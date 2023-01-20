Spiegel: немецкая разведка заявила об огромных потерях ВСУ в Артемовске

Немецкое издание также упомянуло о требованиях к канцлеру ФРГ поставить Украине танки Leopard.

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Украинские боевики теряют в день в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих. Об этом говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии.

Газета Spiegel ознакомилась с докладом немецкой службы разведки. Как сообщает издание, падение Артемовска может оказать негативное влияние по всей линии обороны Украины для киевского режима.

В этом контексте издание упомянуло о требованиях к канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках украинской стороне немецких танков Leopard.

Ранее американский канал CNN сообщил, что Пентагону не удалось уговорить Германию поставить Украине немецкие танки. Сообщалось, что Германия поставит танки в том случае, если Соединенные Штаты сделают то же самое.

До этого мы рассказывали, как Запад оказывает давление на Германию в вопросе отправки Киеву танков Leopard. В ходе интенсивного обсуждения поставок нового оружия Украине все сильнее обостряется конфликт интересов внутри членов НАТО.