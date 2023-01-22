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На Кубани столкнулись маршрутка с легковушкой

Вероника Волосунова
01:06 22.01.2023
Десять человек пострадали, четверо из них госпитализированы.
© Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю © Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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В результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани пострадали десять человек, шестерым из которых оказали разовую медпомощь, а четверых госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как заявили в ведомстве, столкновение произошло по вине водителя легкового автомобиля Nissan, который, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении маршрутном такси, которое ехало по главной.

«В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, 4 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, 6 пассажирам оказана разовая медицинская помощь», - следует из сообщения ведомства.

© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ранее крупное ДТП произошло в Калуге. Столкнулись маршрутка и восемь автомобилей. По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем у водителя автобуса. 

В Красноярске пенсионерка попала под колеса автобуса в Красноярске после того, как водитель зажал ее дверями и продолжил движение по маршруту. От полученных травм 85-летняя женщина скончалась. Об этом сообщило местное отделение МВД. 

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