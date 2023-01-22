На Кубани столкнулись маршрутка с легковушкой

Десять человек пострадали, четверо из них госпитализированы.

© Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю © Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани пострадали десять человек, шестерым из которых оказали разовую медпомощь, а четверых госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как заявили в ведомстве, столкновение произошло по вине водителя легкового автомобиля Nissan, который, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении маршрутном такси, которое ехало по главной.

«В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, 4 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, 6 пассажирам оказана разовая медицинская помощь», - следует из сообщения ведомства.