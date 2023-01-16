В стране и мире Маршрутка и восемь автомобилей столкнулись в Калуге Ирина Елагина Крупное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Калуге. По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем у водителя автобуса. © Фото: dtpkaluga Вконтакте Читайте нас на: Серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и восьми автомобилей парализовало движение на улице Кирова в Калуге. По предварительным сведениям, при столкновении пострадали четыре человека, а причиной аварии стал обморок водителя автобуса. «По предварительной информации, водитель маршрутного такси потерял сознание и совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь», - сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области в Telegram-канале ведомства. Прокуратура подключилась к расследованию всех обстоятельств дорожного происшествия. Экспертное мнение и аналитика