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Маршрутка и восемь автомобилей столкнулись в Калуге

Ирина Елагина
20:17 16.01.2023
Крупное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Калуге. По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем у водителя автобуса.
Маршрутка и восемь автомобилей столкнулись в Калуге
© Фото: dtpkaluga Вконтакте
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Серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и восьми автомобилей парализовало движение на улице Кирова в Калуге. По предварительным сведениям, при столкновении пострадали четыре человека, а причиной аварии стал обморок водителя автобуса.

«По предварительной информации, водитель маршрутного такси потерял сознание и совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь», - сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура подключилась к расследованию всех обстоятельств дорожного происшествия.

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