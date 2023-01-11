Пенсионерка погибла, пытаясь зайти в автобус, в Красноярске

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Пенсионерка попала под колеса автобуса в Красноярске после того, как водитель зажал ее дверями и продолжил движение по маршруту. От полученных травм 85-летняя женщина скончалась. Об этом сообщило местное отделение МВД.

Согласно данным, размещенным в Telegram, водитель не заметил пострадавшую, которая садилась в автобус на «Автовокзале Восточный». Не убедившись, что все пассажиры закончили посадку, он продолжил движение по улице Глинки.

Сейчас на месте ЧП работают оперативники.

В Подмосковье накануне Нового года пассажирский автобус подвергся обстрелу из пневматического оружия со стороны одного из местных жителей. Вскоре после происшествия мужчина был задержан, а при стрельбе никто не пострадал.