В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бельгия увеличила закупки российского СПГ в шесть раз

Алина Луговая
04:55 21.12.2023
Бельгия нарастила закупки сжиженного природного газа из России спустя пять месяцев их снижения.
Бельгия увеличила закупки российского СПГ в шесть раз
© Фото: Frank Röder CHROMORANGE Globallookpress
Читайте нас на:

Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре нарастила их в шесть раз. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что таким образом Бельгия стала основным покупателем российского СПГ среди европейских стран. В апреле Брюссель закупил рекордные 745 миллионов кубометров, а затем начал постепенно сокращать объем закупок, пока он не достиг отметки в 74 миллиона кубов.

Но в октябре ситуация снова резко изменилась. Закупки Брюсселя выросли до 448,6 миллиона кубометров, при этом в денежном выражении импорт увеличился в семь раз - до 166 миллионов евро. В результате, на Бельгию пришлось почти 37% импорта российского СПГ за октябрь.

Нидерланды, взявшие перерыв от закупок СПГ на три месяца, вернулись к этому вопросу и продолжили наращивать объем закупок - до 26%, 267 миллионов кубометров в октябре.

Греция и Португалия также возобновили импорт российского топлива в сентябре: 188 миллионов кубометров приобрела Греция и 97 миллионов кубометров Португалия.

Таким образом, ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа в октябре в 1,7 раза - до 1,2 миллиарда кубометров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за остановку поставок газа в Европу и повышение цен на энергоносители

При это президент России Владимир Путин отметил, что это был собственный «выбор» западных стран отказаться от российских энергоносителей, они сами лишили себя благополучия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
14:49 В стране и мире
Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу
14:07 В стране и мире
Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.