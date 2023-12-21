Бельгия нарастила закупки сжиженного природного газа из России спустя пять месяцев их снижения.

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Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре нарастила их в шесть раз. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что таким образом Бельгия стала основным покупателем российского СПГ среди европейских стран. В апреле Брюссель закупил рекордные 745 миллионов кубометров, а затем начал постепенно сокращать объем закупок, пока он не достиг отметки в 74 миллиона кубов.

Но в октябре ситуация снова резко изменилась. Закупки Брюсселя выросли до 448,6 миллиона кубометров, при этом в денежном выражении импорт увеличился в семь раз - до 166 миллионов евро. В результате, на Бельгию пришлось почти 37% импорта российского СПГ за октябрь.

Нидерланды, взявшие перерыв от закупок СПГ на три месяца, вернулись к этому вопросу и продолжили наращивать объем закупок - до 26%, 267 миллионов кубометров в октябре.

Греция и Португалия также возобновили импорт российского топлива в сентябре: 188 миллионов кубометров приобрела Греция и 97 миллионов кубометров Португалия.

Таким образом, ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа в октябре в 1,7 раза - до 1,2 миллиарда кубометров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за остановку поставок газа в Европу и повышение цен на энергоносители.

При это президент России Владимир Путин отметил, что это был собственный «выбор» западных стран отказаться от российских энергоносителей, они сами лишили себя благополучия.