«Смотришь и удивляешься»: Путин прокомментировал экономическую ситуацию в Европе

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Президент России Владимир Путин заявил, что удивляется сложившейся экономической ситуации в Европе. По его словам, западные страны почти полностью отказались от российских энергоносителей, которые обеспечивали их благополучие.

«Конечно, 100%, это было очень серьезным элементом этого благополучия. Иногда смотришь и удивляешься, что они там делают. Это их выбор», - сказал Путин в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее в своем выступлении президент предложил выдать субсидии на оборудование для газификации участникам СВО и членам их семей, а также инвалидам первой группы и семьям, занимающимся их воспитанием.